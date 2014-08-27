Украинские военные перешли в наступление в районе Хрящеватого

Об этом в эфире на телеканале "ICTV" сказал спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, ситуация в Иловайске, в Хрящеватом, у Саур-Могилы остается очень сложной.

"Техника, которая подошла на помощь террористам, действительно осложнила ситуацию. Однако Иловайск, Саур-Могила остаются за украинскими военными, в районе Хрящеватого наши перешли в наступление", - отметил Лысенко.

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Лысенко сообщил, что еще одна бригада Нацгвардии, состоящая из нескольких тысяч человек и бронетехники, вскоре прибудет на помощь силам АТО.

Он добавил, что сейчас планируется проводить эвакуацию раненых из под Иловайска.

"Были вопросы по эвакуации раненых у Иловайска. Эта ситуация спланирована, но я не буду рассказывать, как она будет происходить. Отмечу, что наши ребята там не будут брошены ", - сказал Лысенко.