Черный юмор Кремля: газ могут отключить, когда Ющенко приземлится в Москве

Есть в последнем энергетическом споре между Россией и Украиной удручающий оттенок дежавю: Кремль снова угрожает отключить газ, "скорей с тоской, чем с гневом".

И снова российский лидер Владимир Путин утверждает, что политика в этом конфликте ни при чем: если бы Украина платила по счетам, России не пришлось бы угрожать крайними мерами.

Может быть. Конечно, есть в конфликте Украины с "Газпромом" и финансовый аспект, и едва ли удивительно, что Москва пытается увеличить свои доходы от продажи изобильных энергоресурсов.

Но России некого винить, кроме себя, в том, что мировая общественность воспринимает объяснения Путина скептически. В последний раз, когда "Газпром" грозился заморозить украинцев в январе 2006 года, было очевидно, что Кремль хочет наказать избирателей этой бывшей советской республики: Россия до сих пор претендует на влияние в данном регионе на правах метрополии. Украинцы "провинились" в том, что вопреки совету Путина имели наглость выбрать прозападное "оранжевое" правительство.

Неудивительно, что граждане Евросоюза и украинцы гадают: если на этой неделе в Киеве снова иссякнет газ, не связано ли это, по крайней мере отчасти, с продвижением Украины к вступлению в НАТО – в нарушение чаяний Москвы.

Это может оказаться прекрасным образчиком черного юмора Кремля, если газ в плитах украинцев начнет трепетать и погаснет в тот самый момент, когда президент Виктор Ющенко приземлится в Москве и начнет свой визит, который, по всеобщему мнению, обещает быть нелегким.

Нам остается только наблюдать за событиями и надеяться на лучшее, положившись на заверения Кремля, что западноевропейские потребители от поведения Украины не пострадают. Печально, что Европа позволяет увлечь себя все глубже в зависимость от российских энергоносителей и что такое положение вещей уже ограничивает наши возможности влиять на Кремль, не говоря уж о критике.

Бытовавшие в 1990-х планы по диверсификации снабжения Европы нефтью и газом за счет поставок из Азербайджана были по глупости отложены в сторону, а Россия тем временем изо всех сил работала на упрочение своей монополии. "Разделяй и властвуй" – таков девиз России. Отчасти именно этим объясняется строительство газопровода "Северный поток" в Германию, в обход протестующей Польши. В этом году Кремль успешно выступил на Балканах, заключив там несколько новых энергетических договоров, – и это тоже ограничивает свободу маневра для Евросоюза. Взять хотя бы прошлый месяц, когда Россия на корню выкупила государственную нефтяную индустрию Сербии, NIS.

Политические последствия зависимости Европы от российских нефти и газа очевидны: неуверенность в связи с политикой шантажа, которую Кремль проводит по косовскому вопросу, пассивная реакция на вопиющие угрозы в адрес стран Балтии. Когда речь заходит об Украине, по-видимому, можно полагать, что стороны так или иначе уладят конфликт. Но факт в том, что мы тут мало что можем сделать.

ИноСМИ, Independent