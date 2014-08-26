"Батькивщина" идет на парламентские выборы "единой партийной командой"

Политический совет партии 25 августа единогласно проголосовал за сохранение единства партийной команды, которая была сформирована накануне выборов 2012 года, и решил идти на досрочные парламентские выборы, сообщает пресс-служба партии.

"В своем выступлении лидер партии Юлия Тимошенко подчеркнула необходимость обновления партийного списка Батькивщины путем привлечения максимально широкого круга представителей гражданского общества. Политсовет партии принял решение поддержать Арсения Яценюка на должность премьер-министра Украины по результатам формирования коалиции в новом парламенте", - говорится в сообщении.

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Кроме того, "Батькивщина" единогласно выступила за объединение с демократическими проевропейскими партиями в следующем парламенте. Решение о формах сотрудничества будет принято по итогам выборов.