Порошенко обеспокоен планами повторного "гуманитарного вторжения" России

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, Порошенко и Ромпей обсудили ситуацию в Украине накануне встречи Украина-ЕС-«Евразийская тройка» в Минске 26 августа.

Глава украинского государства выразил чрезвычайное беспокойство по поводу пересечения украинской границы российской бронетехникой и намерения России повторно направить в Украину так называемый «гуманитарный» конвой. Президент Украины призвал Президента Европейского Совета принять совместные меры, чтобы остановить войну в центре Европы.

Читайте такжеРоссия хочет направить второй "гуманитарный конвой" на этой неделеСобеседники договорились, что украинский вопрос может стать предметом отдельного обсуждения главами государств и правительств стран ЕС 30 августа.

Ромпей подтвердил готовность встретиться с Порошенко 30 августа в Брюсселе для детального обсуждения ситуации и позиции Европейского Союза, подчеркивается в сообщении.