СМИ: Среди участников "парада заложников" в Донецке были военнослужащие 30-й и 51-й бригад

Как сообщает ТСН, волонтер Константин Зинкевич из Владимира-Волынского Волынской области опознал на фото бойцов 51-й бригады, которые попали в плен к террористам "ДНР".

Читайте такжеМинобороны выяснит, были ли на "параде" пленных в Донецке украинские военнослужащие"Посмотрел фото наших пленных в Донецке. Хорошо, что не только Сахневич (офицер 51-й бригады - ред.) жив. Слава Богу!", - написал волонтер в Facebook, рассказывая о состоянии дел в 51-й отдельной механизированной бригаде, которая в мирные дни базируется в Владимир-Волынском Волынской области.

Как пишет Украинская правда, журналист ТСН Андрей Цаплиенко опубликовал список из 19 фамилий людей, принимавших участие в "параде". По его данным, это в основном военнослужащие 30-й ОМБР. Однако позже он удалил свой пост.