Вехи недели. Независимость с достоинством, отставка без чуда и «гуманитарный конвой» для Меркель

Проведение парада на День Независимости подтвердило правоту его организаторов. Украина и мир увидели, что Вооруженные Силы, Национальная Гвардия и другие военизированные подразделения готовы защищать страну от агрессора. Боевая техника буквально с Крещатика должна отправиться в зону АТО. Петр Порошенко успел принять парад Военно-морских сил Украины в Одессе, подчеркнув, что Украина была, есть и будет морской державой. Этот тезис стал продолжением озвученных на Крещатике Президентом выводов об Отечественной войне на востоке Украины и необходимости создания современной армии для защиты национальных интересов.

Особняком стоит грязная провокация, организованная так называемой ДНР 24 августа. По центральным улицам Донецка провели несколько десятков пленных и заложников, постаравшись спародировать марш многотысячной колонны пленных немцев по Москве летом 1944-го, включая примкнутые штыки у конвоиров и поливальные машины после шествия. Инициаторы этого позорного действа определенно стремились разжечь ненависть остальной Украины к Донбассу, подчеркивая его отдельный статус.

Посетившая Киев 23 августа канцлер Германии Ангела Меркель посоветовала Украине выбирать путь развития, который не противоречит интересам России. Постоянные шараханья бундесканцлерин из стороны в сторону уже стали привычными, но в данном случае заявление прозвучало накануне переговоров в Минске, где Петр Порошенко встретится с Владимиром Путиным в компании лидеров Таможенного Союза и трех еврокомиссаров. Судя по заметной активизации провокационной активности российских военных на Донбассе, Путину не слишком хочется даже имитировать переговорный процесс. Однако его действия в отношении Украины становятся все более неприемлемыми для цивилизованного мира. Наша страна остается на переднем крае противостояния империализму.Восток Украины стал перекрестком большой политической игры. «Гуманитарный конвой» Путина без согласования с Международным Комитетом Красного Креста прогремел таки полупустыми и окрашенными в белый цвет КАМАЗами по украинской территории, контролируемой сепаратистами. Версий о целях этого демонстративной интервенции немало, но все же стоит отказаться от предположения, что грузовики вывезли оборудование с украинских военных заводов. В современном мире куда важнее документация и опытные специалисты.

Внутри Украины хватает интересных событий за пределами зоны АТО. Чудесная рокировка произошла в правительстве: намерения подать в отставку публично выказывала уполномоченная Кабмина по борьбе с коррупцией Татьяна Чорновил, а заявление об уходе подал министр экономического развития и торговли Павел Шеремета. За полгода работы ему так и не удалось предложить обществу хотя бы эскиз своего видения экономического чуда. Шеремета не исключает участия в будущих парламентских выборах, о которых Петр Порошенко поговорил с лидерами парламентских фракций и групп. Конституционные основания для роспуска Верховной Рады наступили 24 августа, а пока указ не издан, у парламентариев есть возможность перейти к давно и щедро обещанным выборам по партийным спискам. Жаль, но информированный спикер Александр Турчинов серьезно сомневается в возможности такой коррекции, хотя и признает ее актуальность.