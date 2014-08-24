В Луганской области украинские военные попали под артобстрел боевиков

В Краснодонском районе Луганской области после десантирования украинские военные попали под артобстрел боевиков.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава общественной организации Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев.

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По его словам, данную информацию ему предоставили местные жители и члены его общественной организации, ставшие очевидцами происходящего. «В Луганской области, в районе населенного пункта Урало-Кавказ (Краснодонский район), в 20.35 был сброшен наш десант. После десантирования из района предполагаемого приземления взлетела сигнальная ракета, в этот район незамедлительно выехали 4 группы быстрого реагирования боевиков», - сказал Снегирев.

При этом он добавил, что «около 21.30 от Черного озера в районе Суходольска отработал «Град» боевиков по предполагаемому квадрату высадки украинского десанта, а также гаубицы – от исправительно-трудовой колонии №36 Суходольска». По мнению Снегирева, здесь «есть все основания предполагать, что место и время высадки десанта было известно боевикам заранее, группу сдали».