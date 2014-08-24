В Луганске проблемы с продуктами, лекарствами и питьевой водой

Жители Луганска нуждаются в помощи. Продуктов и медикаментов не хватает, доступ к чистой воде крайне затруднен. Об этом говорится на сайте Международного Комитета Красного Креста.

«Телефонные линии и прочие каналы связи в Луганске не работают, - сказал Лоран Корба, руководитель управления оперативной деятельности МККК в Европе и Центральной Азии. – Так что получение информации от группы наших сотрудников, которые находятся там вот уже несколько дней, представляет собой сложную задачу. Ясно, что живущие там люди нуждаются в помощи. Продуктов и медикаментов не хватает, доступ к чистой воде крайне затруднен. Необходимо принимать срочные меры по улучшению создавшегося положения».

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Насколько позволяют условия безопасности, МККК старается провести оценку потребностей и делает всё возможное, чтобы расширить масштабы своей деятельности в Луганске и других районах восточной Украины. Многие местные жители вот уже несколько недель не получают никакой информации о судьбе своих близких, и восстановление контактов между ними является еще одним приоритетным направлением работы МККК.