В Крыму ФСБ России проводит "профилактические допросы" проукраинских активистов

В преддверии Дня Независимости Украины Федеральная служба безопасности РФ (начиная с 22 августа 2014 года) проводит "профилактические беседы" с проукраинскими активистами, публикующими или делящимися постами о Дне Независимости Украины в фейсбуке.

Об этом сообщает BSNews и Мобильная группа правозащитников в АРК.

Сотрудники ФСБ приходят к активистам домой, без каких-либо документов, повесток, предварительных звонков и забирают их в территориальное отделение, где начинают обвинять в стандартном для оккупантов наборе действий: участие в "Правом секторе"; фашизм; поддержка единства Украины; нарушение территориальной целостности РФ.

После 5-6 часов разговора, отправляются назад в квартиру (дом), где изымают оргтехнику (ноутбук, компьютер, флеш-носители), опять же, без разрешительных документов, санкций суда и пр. Просят (а именно вынуждают, запугивая уголовной ответственностью) подписать "добровольную" выдачу сотрудникам ФСБ ноутбука (компьютера).

Активистам выдают подписку о запрете выезда на пару-тройку дней (до 26-27 августа), на такой же период забирают и оргтехнику.

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К активистам применяют нормы статьи 280-1 Уголовного кодекса РФ, а именно вступившие в силу изменения в нем 9 мая 2014 года, согласно федеральному закону N 433-ФЗ от 28.12.2013:

"Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации

1. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, - наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до трехсот часов, либо лишением свободы на срок до трех лет.

2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), - наказываются обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов либо лишением свободы на срок до пяти лет".