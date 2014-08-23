Под Ровеньками ликвидировали до 500 боевиков и 40 единиц техники - Шкиряк

Возле города Ровеньки Луганской области силы АТО уничтожили почти 40 единиц техники и около 500 террористов.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины со ссылкой на советника министра внутренних дел Зоряна Шкиряка.

«Военной разведкой в районе населенного пункта Ровеньки была обнаружена большая база российских боевиков и значительное скопление тяжелой техники врага. Благодаря меткому огневому удару сил АТО было уничтожено до 40 единиц бронетехники, три ЗРК "Стрела 10" и порядка 500 российских наемников, большинство из которых, вероятно, члены экипажей", - сказал Шкиряк.

Читайте такжеНа Донетчине силы АТО уничтожили колонну боевиков

Он также сообщил, что в Иловайске штурмовой батальон Нацгвардии "Донбасс" прочно удерживает закрепленные позиции и совместно с другими подразделениями МВД и ВСУ продолжает зачистку города от пророссийских террористов. "Наши бойцы уничтожили значительное количество живой силы врага, танки, БТРы. Силам АТО в Иловайск поступает подкрепление личным составом спецбатальонов МВД и ВСУ, а также тяжелая техника, которая качественно повышает эффективность проведения боевых действий по уничтожению российских боевиков", - отметил Шкиряк.

Читайте такжеВ течение суток силы АТО 27 раз вступали в бой с террористами

Он добавил, что интенсивность обстрелов со стороны террористических банд значительно снизилась. "Бандиты группами пытаются отходить в направлении Харцизска, но артиллерия ВСУ атакует их колонны. Противостояние продолжается. В Хрящеватом, Новосветловке и Саур-Могиле продолжаются позиционные бои. Силы АТО удерживают свои позиции и успешно противостоят контратакам российских террористических войск", - сказал советник министра.