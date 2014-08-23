Порошенко анонсировал “план Меркель” по восстановлению Донбасса - надеется на 500 млн евро

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сказал на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Киеве.

«Я хочу поблагодарить Германию за решение положить начало специальному фонду, который будет провозглашен на донорской конференции в середине сентября в Европейском Союзе, где будут предоставлены 500 млн. евро на восстановление инфраструктуры Донбасса», - сказал президент.

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«Сегодня я могу сказать о начале «плана Меркель» по восстановлению инфраструктуры Донбасса», - сказал президент.

Как заметил Порошенко, сегодня состоится встреча Меркель с представителями органов местного самоуправления Украины, на которой будет обсуждена помощь Евросоюза для укрепления местного самоуправления и децентрализации власти, поддержки конституционной реформы, которая будет способствовать укреплению украинской независимости.

Читайте такжеМеркель похвалила разумную реакцию украинской стороны на "гуманитарное" вторжение«Я уверен в том, что эти конкретные, практические вещи, которые сегодня достигнуты во время этой встречи, являются важной помощью Украине», - сказал Порошенко.