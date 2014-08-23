Пограничники: Украина не контролирует более 100 км границы на Донбассе

Об этом заявил в эфире "Шустер Live" первый зампредседателя Госпогранслужбы Павел Шишолин, пишет Украинская правда.

"На сегодняшний день более сотни километров мы не можем контролировать. В том числе в районе Изварино", - заявил он.

"В Изварино пограничники вышли после 21-дневной обороны и блокады. Мы там 7 человек получили ранения. До последнего патрона эти герои охраняли границу. Но мы должны были отойти", - напомнил он.

В этом депутат Ирина Луценко выразила убеждение, что России не надо было пригнать почти 300 грузовиков, чтобы привозить какую технику или боевиков.

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"Неужели для того нужен был им транспорт, чтобы подпольно привозить оружие. Нет. Цель другая. Это оружие свободно и так проходит полями", - заявила она.

Однако ей возразил свободовец Алексей Кайда, который заявил, что экипажи КамАЗов - это более 500 кадровых российских военных.

Поэтому он обратил внимание на то, что Россия дала осмотреть лишь около 30 машин, "а что в других 250 КамАЗах, никто не знает".