Вехи прошедшей недели: Рудьковский переплюнул Семенюк

Валентина Семенюк-Самсоненко осталась у кормила приватизационных процессов. «Газпром» продемонстрировал свою имперскую сущность. Рудьковский знакомится с устройством следственного изолятора СБУ изнутри…

Выстраивание коалиционной идиллии столкнулось с непреодолимыми имущественными противоречиями. Правительство, решившее быстро отодвинуть (хотя бы на время) Андреем Портновым Валентину Семенюк-Самсоненко с поста председателя Фонда госимущества постигло жестокое разочарование. Сначала Виктор Балога анонсировал, а потом Виктор Ющенко отменил правительственное решение, заставив Юлию Тимошенко публично заявить, что президентская воля будет выполнена. После этого Юлия Владимировна не появлялась на голубых экранах: стране нужна премьер – победительница, а не марионетка в руках Банковой. Большинство текущих экономических моментов от имени Кабмина комментировали должностные лица от правительства Виктор Пинзеник и Александр Турчинов. Последнему, к счастью, удалось отойти от шока, спровоцированного президентским указом по поводу ситуации в Фонде госимущества.

В компании украинских поФГИстов знакомые все лица: легальные украинские миллиардеры заинтересованы украсить короны своих бизнес-империй бриллиантами вроде Одесского припортового завода или «Укртелекома». Другой вопрос: куда им сегодня легче донести свои чаяния – в президентскую резиденцию или премьерский кабинет. Консервация Семенюк-Самсоненко в качестве главного приватизатора свидетельствует, что Банковая в этом вопросе имеет больше рычагов влияния, чем премьер. Патовая ситуация в ФГИ может создать для Юлии Тимошенко проблемы с выплатой компенсаций по Сбербанку – на них запланированы средства от приватизации, к которой Валентина Петровна относится так, будто ей предлагают организовать распродажу свадебного приданого. А там ведь и до проблем государственного масштаба недалеко: ничего нет хуже люмпена, недополучившего государственную помощь. Президентский гнев по поводу самого высокого в этом тысячелетии уровня месячной инфляции Юлия Владимировна переживет, а вот народное недовольство игнорировать не получится.

Всплеск поФГИзма не позволил Юлии Владимировне собственноручно организовать ГАЗават против компании «РосУкрЭнерго». Премьер только и успела, что отказаться от компромиссов в вопросе будущего удаления газового посредника с отечественного рынка и назначить несостоявшегося пока вице-премьера по ТЭК Виталия Гайдука руководителем группы своих советников. Но лично дать отпор зарвавшемуся «Газпрому», потребовавшему от Украины полтора миллиарда «зелени» буквально к понедельнику, премьер не смогла. Пришлось отправлять мальчиками для битья Игоря Диденко и группу товарищей из «Нефтегаза Украины», с которыми «газпромовские» даже толком разговаривать не стали. 11 февраля диалог о газе и его месте в российско-украинских отношениях продолжится.

Этот день станет в прямом смысле судным для Николая Рудьковского. Экс-министра транспорта и связи с минувшей субботы пребывает в изоляторе временного содержания СБУ. Николая Николаевича задержали по обвинению в нарушении правил пребывания на подписке о невыезде и отказе сотрудничать со следствием. Ему инкриминируют, напомню, злоупотребление служебным положением, приведшее к существенным потерям для казны. Впрочем, традиционная топорность действий дуэта Банковая – СБУ дает социалистам неплохие шансы превратить Николая Николаевича в узника совести. По крайней мере, международный резонанс вокруг преследования однопартийца «малиновые» уже пообещали.

Вероятно, придется высказываться относительно Рудьковского и Президенту Ющенко. Виктор Андреевич в последнее время активно пробует себя в качестве главного критика и бичевателя страны. Обеспокоенность уровнем инфляции была усугублена разносом чиновников по поводу качества подготовки к проведению Евро-2012. Ющенко вспомнил, что является почетным председателем Народного союза «Наша Украина» и решил встречаться с политсоветом партии еженедельно. Также каждую неделю аудиенцию у главы государства будут получать губернаторы – по одному и в алфавитном порядке.

Обзавидовавшись президентской активности и прошлонедельному бенефису Юлии Тимошенко в телеэфире, Виктор Янукович накрыл своим присутствием четыре «кнопки». Получилось, конечно, масштабно, но не совсем понятно. Лидер Партии регионов говорил пару дней назад журналистам, что досрочные выборы не за горами, а тут уже заверяет, что «регионалы» к ним не готовятся. Да и Виктор Федорович почему-то выступает медленно – то ли оправдываясь, то ли значимости себе прибавляя. И вместо эффектного обличителя власти предстает в виде премьера-неудачника. Несолидно получается…

Евгений Магда