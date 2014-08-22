Донбасс отказался от старых политиков и определяется с выбором, - «СОЦИС»

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований «SOCIS».

Согласно данным исследования, 20,8% голосов респондентов было отдано за «Солидарность» (П.Порошенко), 12,3% - Радикальную партию Олега Ляшко (О.Ляшко) и 8,3% - Всеукраинское объединение «Батькивщина» (Ю.Тимошенко).

Шанс на преодоления барьера также имеют «Гражданская позиция» (А. Гриценко) – 4,7% и УДАР (В. Кличко) – 4,6%.

При этом сума всех голосов за все «проходные» партии – всего 50,7%, это означает, что половина украинцев еще не определилась, кого поддержать.

Наибольшая неопределенность наблюдается у жителей Донбасса. 40% опрошенных в Донецкой области пока не готовы принять участие в выборах, а более 30% не знают за кого голосовать.

«Больше всего жители региона не доверяют ВО «Свобода» - 24,8%, ВО «Батькивщина» - 21,1%, Партии Регионов - 8,8%, КПУ - 8% и не проголосуют за них ни при каких обстоятельствах”, - говорится в исследовании “СОЦИСа”.

На сегодняшний день лидерами доверия на Донбассе являются Петр Порошенко. Согласно рейтингу доверия, ему доверяют 20% жителей Донецкой области, Сергею Тигипко (18,8%), Петру Симоненко (16,3%), Наталии Королевской (13,1%) и Виталию Кличко (13,1 %).

Эти политики, за исключением Петра Симоненко, считаются на Донбассе наиболее перспективными. Так, лидирующие позиции с минимальным отрывом занимают Сергей Тигипко (41,5%), Петр Порошенко (39,3%) и Наталия Королевская (38,2%).

В отношении АТО, жители Донецкой области считают (78%), что необходимо проводить переговоры со сторонами конфликта и решать его мирно.

А за военное решение конфликта – выступают 15,1% в Донецкой области.

Наиболее актуальной проблемой на сегодняшний день 73% опрошенных назвали вопрос восстановления мира в стране. Более 65% респондентов выразили потребность в социальной защите.

Исследование проходило на протяжении 19-30 июля во всех регионах Украины (без учета населения АР Крым и Луганской области). Выборка составила 2084 респондентов.