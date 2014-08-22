В Краматорске на фабрике сына Пшонки обнаружили взрывчатку - Шкиряк

Об этом сообщил на своей странице в Facebook советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

Сотрудниками МВД обнаружены четыре тротиловые шашки, металлические банки, заполненные самодельным взрывчатым веществом, в которых сделаны отверстия для размещения детонатора, аккумулятор (который возможно предназначался для изготовления взрывного устройства), тираж газеты террористов "Новороссия".

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"Также, по оперативной информации, в феврале 2014 года, на этом предприятии, были загружены несколько фургонов с золотом и вывезены, предварительно, в Ростов-на-Дону, Россия", - сообщил Шкиряк.

ГУБОП МВД Украины осуществляет мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к преступной деятельности на этом предприятии.