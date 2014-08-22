В зону АТО передадут мишени с изображением Стрелкова - группа "Бей падлюку"

Во втором варианте мишени Стрелков держит молодую женщину, угрожая ей пистолетом.

Авторы идеи на своей странице в Facebook сообщили, что мишени для тренировок уже переданы в печать, а впоследствии тестовые варианты будут отправлены на Восток, чтобы украинские солдаты на них отрабатывали свою меткость.

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"Мы прекрасно понимаем, что с точки зрения науки о правильном оформлении мишеней, наши могут быть не безупречными. Поэтому и печатаем тестовый тираж, получаем обратную связь от профессионалов, вносим правки. Если бойцам понравится, сделаем мишени с другими подлецами, которых сейчас на востоке развелось немало", - написали активисты.