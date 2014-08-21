Россия оставляет за собой все варианты, включая военное вмешательство в Украину - Расмуссен



Об этом он сказал в интервью Bild, перевод которого приводит Инопресса.

”Совершенно очевидно, что после противоречащей международному праву военной интервенции России в Украину прежнего уровня доверия нет. Впервые со времен окончания Второй мировой войны европейская страна с помощью военной силы присоединила к себе часть другой страны. Россия выбросила за борт все свои обещания и взятые международные обязательства и создала совершенно новую ситуацию в сфере безопасности в Европе, к которой нам теперь предстоит приспосабливаться”, - заявил Расмуссен.

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НАТО, по словам генсека, ”предстоит укрепить общую оборону: Альянс уже начал воздушное патрулирование в Прибалтике, направил боевые корабли в Балтийское и Черное моря. Возросло количество военных учений в Польше и государствах Балтии. На саммите НАТО мы предпримем новые шаги для того, чтобы в случае необходимости отреагировать как можно быстрее”. Однако Расмуссен подчеркнул, что речь идет не о военных сценариях.

Также он не исключил, что Россия вторгнется в Украину: ”Риск есть”. ”Мы только что видели, как российские военные стягиваются на украинской границе. Мы наблюдали постоянный приток оружия и боевиков из России в восточную Украину. Мы видим сильное российское участие в дестабилизации ситуации на востоке Украины, что включает и поддержку вооруженных сепаратистов. Ясно по крайней мере одно: русские оставляют за собой все варианты, в том числе и военное вмешательство”, - сказал генсек.

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Расмуссен отметил, что НАТО может принципиально помочь реформировать и модернизировать украинскую армию. ”В краткосрочной перспективе это также означает, что украинские военные будут чаще принимать участие в учениях НАТО”, - сказал он.

Однако НАТО, как пояснил Расмуссен, ”может помочь только с вопросами обороны и безопасности. Евросоюз и другие международные организации, в свою очередь, должны помочь Украине с восстановлением ее экономики. НАТО является лишь частью общей международной ответственности”.