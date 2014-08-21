Украина должна избавляться от советских топонимов - заместитель Коломойского

Об этом он сказал во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированной информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

“Процесс переименования является правильным. В Днепропетровске, например, уже не осталось памятников Ленину, площадь Ленина теперь площадь Героям Майдана. Антигосударственные, странные, пустые названия, от их надо немедленно избавляться”, - отметил Олийнык.

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Он считает, что на востоке Украины не следует воевать с советской топонимикой, а убеждать местных жителей стать патриотами экономическими мерами.

“Нужно дать людям экономические блага, чтобы жители Донбасса стали жить лучше: когда у человека будет полный холодильник, каждый сможет купить себе хотя бы недорогой автомобиль, будут отремонтированы дороги, то они забудут, что хотят в Россию. А что касается переименований населенных пунктов, улиц, памятников, для этого нужен закон, который бы это регламентировал. Эти вопросы должны быть в компетенции местной власти. Если хочет человек жить на улице Ленина, то пусть живет. Я, например, зарегистрирован в Харькове на проспекте Ленина. И меня это не напрягает. Но напрягает отсутствие денег в бюджете, коррупция и дорогие кредиты”, - сказал он.