Террористы могут отдохнуть, оздоровиться в России и вернуться в зону АТО – советник Авакова

Об этом сказал во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1» советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

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«Мы прекрасно понимаем, что без поддержки РФ всех этих орд наемников, кадровых военнослужащих России, оружия, боеприпасов – это (АТО - УНИАН) закончилось бы за неделю», - отметил он.

Геращенко добавил, что «только лишь, из-за того, что у террористов есть возможность пойти оздоровиться, пойти в тыл передохнуть в Россию, дает им возможность действовать».

«Почему они так ожесточенно борются и не дают нам возможность перекрыть границу, потому что мы просто их окружим», - убежден советник министра внутренних дел Украины.