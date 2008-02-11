Яценюк о Ющенко, Тимошенко, противостояние и надуманных вещах

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК не считает, что сегодня существует противостояние между Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО.

Об этом он заявил в эфире телеканала «1+1» в воскресенье.

«Я думаю, что это надуманные вещи. Это кто-то хочет инспирировать это противостояние», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, те противоречия, которые сегодня возникают между Президентом и главой правительства являются “простой ежедневной работой”. «Каждый имеет свою позицию, каждый ее отстаивает, и каждый действует в пределах конституционных полномочий», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Председатель ВР призвал не воспринимать такую ситуацию как существование конфликта. «Это же не конфликт личностей. Здесь идет разное виденье, разные взгляды», - сказал он и выразил убеждение, что рано или поздно Президент и премьер придут к консенсусу.

«Я надеюсь на то, что никакого раскола в командах нет и речь может идти о том, что каждое действие, которое совершется как на Банковой, так и на Грушевского, исключительно для того, чтобы страна лучше развивалась», - прибавил А.ЯЦЕНЮК.