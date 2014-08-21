Семенченко благодарен за поддержку и обещает сразу на коляске вернуться на фронт

Об этом он заявил на своей странице в "Фейсбуке".

"Никогда не думал, что у нас столько настоящих друзей. Спасибо всем. Когда слышишь столько взволнованных голосов, чувствуешь такую ​​поддержку, то хочется жить. Жить и никуда не сворачивать с того пути, на который мы когда стали. За эту страну, этих людей ... Спасибо всем ", - поблагодарил комбат и рассказал о своем здоровье.

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"Со мной все нормально. Два осколка в бедре (не повреждены ни крупные сосуды, ни нервы), осколок под левой лопаткой. Пробил" броник", расколол лопатку, застрял в ребре. Осколки не вытаскивали, так что если услышите звон рамки в аэропорту, то это я", - рассказал Он и добавил: "АГС 17 плохая штука. Врачи говорят - в рубашке родился. я думаю, что вашими молитвами. сейчас в реанимации. Обязуюсь смыться отсюда в течение десяти дней. Поезжу пока в коляске в батальоне. Одной машиной больше ".

Также командир "Донбасса" сообщил детали ситуации в Иловайске и выразил надежду, что батальон получит подкрепление от "Днепра", "Азова" и "Шахтерска".