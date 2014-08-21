Россия заменила главарей боевиков ради мифа о "гражданской войне" - Washington Post

Как пишет Washington Post, эксперты и политики на Западе в течение всего периода кризиса на Востоке Украины обвиняли Россию в прямом воздействии на террористов.

"При этом до последнего остается не понятным, насколько сильное влияние Кремля на боевиков", - говорится в статье.

Самопровозглашенный премьер "ДНР" Александр Захарченко через несколько дней после своего "назначения" завил, что именно с России на подмогу боевикам прибыли 1200 подготовленных бойцов и 150 единиц боевой техники. Россия же поспешила это его заявление опровергнуть.

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По мнению обозревателя, реакция Москвы была настолько резкой потому, что запутанными перестановками среди главарей боевиков она хотела сделать свои связи с так называемыми "ДНР" и "ЛНР" менее очевидными.

Например, Захарченко, который стал на замену россиянину Бородаю, выходец из Донецка. Кроме того, дончанин Владимир Кононов заменил другого россиянина Игоря Стрелкова.

Эксперты считают, что Россия, возможно, хочет укрепить силы боевиков, дать им оружие и больше свободы действий, убрав из командования "своих людей". А с другой стороны, Москва стремится восстановить миф о том, что на Донбассе якобы продолжается "гражданская война".

"Кто бы не возглавлял боевиков на Востоке Украины, украинское правительство все равно будет считать их террористами", - считает исследователь Лондонской школы экономики Элли Нотт.

В это же время, лидер боевиков ДНР заявил, что без признания независимости террористы оружия не сложат.

Источник ZN.UA