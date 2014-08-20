Оккупационные власти Крыма хотят ввести визы для иностранцев (видео)
19:50, 20 августа 2014Политика
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Оккупационные власти Крыма заявили о намерении ввести визовый режим въезда на полуостров.
REUTERS
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на так называемое "Министерство по делам Крыма".
В связи с предстоящим нововведением, упрощенный визовый режим будет касаться всех иностранных граждан, как в вопросах сотрудничества, так и в туристических целях.
Читайте такжеСотни российских туристов в Крыму не могут уехать домой (видео)Визы планируют оформлять непосредственно в пункте пропуска через государственную границу". Сообщается, что срок действия туристической визы составит 30 дней.
Оккупационные власти Крыма хотят ввести визы для иностранцев
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