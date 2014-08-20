Оккупационные власти Крыма хотят ввести визы для иностранцев (видео)

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на так называемое "Министерство по делам Крыма".

В связи с предстоящим нововведением, упрощенный визовый режим будет касаться всех иностранных граждан, как в вопросах сотрудничества, так и в туристических целях.

Читайте такжеСотни российских туристов в Крыму не могут уехать домой (видео)Визы планируют оформлять непосредственно в пункте пропуска через государственную границу". Сообщается, что срок действия туристической визы составит 30 дней.