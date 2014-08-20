Треть Донецка находится под угрозой затопления из-за боев - министр

Об этом заявил министр финансов Украины Александр Шлапак сегодня на брифинге в Кабинете министров Украины, передает РБК-Украина.

"Мы не ожидали такого изменения тактики террористов, которые на сегодняшний день, понимая, что им там не находиться и не жить, тотально уничтожают инфраструктуру. Вы знаете, какая критическая ситуация по шахтам, что частным, что государственным. Бьют специально по наземной инфраструктуре, разрушают энергосистему. Не работает энергосистема, нет возможности высасывать воду, подходят грунтовые воды, треть Донецка находится под угрозой затопления", - сказал Шлапак.

Ранее он заявил, что потери государственного бюджета по налоговым платежам из-за ситуации на востоке Украины до конца года составят не менее 18 миллиардов гривень.