Боевики обстреляли поселок шахты "Трудовская" в Донецке, есть пострадавшие

По предварительным данным, есть разрушения жилых домов и пострадавшие среди мирного населения, сообщается на сайте Донецкого городского совета.

Отмечается, что информация уточняется.

Около 11.00 вновь была обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция. В 12.00 энергоснабжение станции было снова восстановлено. Ведутся работы по возобновлению водоподачи в Донецке. Для наполнения сетей водоснабжения и выравнивания гидравлического режима города необходимо двое суток. Ориентировочно вода начнет поступать в дома дончан уже к вечеру 21 августа.

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