Порошенко призвал украинцев во всем мире украсить свои дома в национальные цвета
15:18, 20 августа 2014Политика
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Накануне Дня Независимости в Украине стартовала инициатива «Наши Цвета», посвященная украинскому флагу
REUTERS
Об этом сообщается на странице главы государства Петра Порошенко в "Фейсбуке".
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"Символично, что в этот день в наши цвета раскрасили возможно самую большую высотку в Москве. Призываю украинцев по всему миру, где бы они не были, накануне годовщины Независимости, украсить свои дома, офисы, авто в наши национальные цвета", - подчеркнул Порошенко.
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