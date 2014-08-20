Порошенко призвал украинцев во всем мире украсить свои дома в национальные цвета

Об этом сообщается на странице главы государства Петра Порошенко в "Фейсбуке".

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"Символично, что в этот день в наши цвета раскрасили возможно самую большую высотку в Москве. Призываю украинцев по всему миру, где бы они не были, накануне годовщины Независимости, украсить свои дома, офисы, авто в наши национальные цвета", - подчеркнул Порошенко.