Таджики собрались провести стотысячный митинг в Москве против использования «рабского труда»

Протестующие собираются потребовать привлечь работодателей к ответственности за использование «рабского труда» мигрантов и невыплату зарплат.

«По нашим данным, на 12 рынках Москвы находятся фактически в рабстве тысячи таджиков. Им не платят зарплату, забирают документы, держат взаперти на территориях столичных рынков», — объяснил руководитель движения «Таджикских трудовых мигрантов» Каромат Шарипов, сообщают «Известия».

По словам Шарипова, бригадиры принудительно взимают по 5 тыс. рублей за койко-место с каждого работника, даже если тот не хочет жить на территории рынка.Читайте такжеВ России посчитали мигрантов - около 11 миллионов

Среди требований участников митинга также будет пересмотр дел мигрантов, находящихся в российских тюрьмах, и освобождение политзаключенных в Таджикистане. Кроме того, протестующие поднимут вопрос создания рабочих мест в родной стране. «У нас на родине митинги, затрагивающие эту проблему, не проводятся. Их там просто не согласовывают власти. Поэтому мы хотим, чтобы нас услышали в Таджикистане с помощью международных правозащитников и через СМИ», — пояснил Шарипов.

По мнению лидера движения «Таджикские трудовые мигранты», кроме мигрантов на митинг могут выйти и москвичи.Читайте такжеМигрантов в РФ обязали подтверждать знание языка, истории и законов

«Конечно, выдвигаемые требования касаются Таджикистана, но одновременно это и проблема России, — считает он. — 2 млн таджиков находятся на территории страны, из них миллион относится к категории молодежи. И российские власти не могут игнорировать такое количество людей…».

Шарипов объяснил, что митинг будет проведен в октябре после съезда лидеров общественных организаций Таджикистана, который состоится во второй декаде октября в Москве или Подмосковье.

Газета напоминает, что в начале августа организация «Молодежь Таджикистана» уже пыталась провести митинг численностью в 1 тыс. человек. Однако столичные власти проведение митинга не согласовали из-за того, что данная организация официально не зарегистрирована в Минюсте.