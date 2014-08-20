В Киеве Дарницкий вокзал закрыт на вход и выход - очевидцы

09:00, 20 августа 2014
Политика
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Дарницкий вокзал закрыт на вход и выход.

Фото: wikipedia.org On tour

Об этом УНИАН сообщили очевидцы.

Железнодорожная станция в Дарницком районе города Киева закрыта на вход и выход. 

Напомним, сегодня в Киеве станция метро "дарница" также была закрыта из-за сообщения о минировании. 

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