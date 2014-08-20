В Киеве Дарницкий вокзал закрыт на вход и выход - очевидцы
09:00, 20 августа 2014Политика
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Дарницкий вокзал закрыт на вход и выход.
В Киеве Дарницкий вокзал закрыт на вход и выход - очевидцы / Фото: wikipedia.org On tour
Об этом УНИАН сообщили очевидцы.
Железнодорожная станция в Дарницком районе города Киева закрыта на вход и выход.
Напомним, сегодня в Киеве станция метро "дарница" также была закрыта из-за сообщения о минировании.
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