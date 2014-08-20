Боевики штурмовали позиции сил АТО на Саур-Могиле около четырех часов - штаб АТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба АТО в соцсети.

"Со стороны Российской Федарації ночью было обстреляно Станицу Луганскую. Продолжается удержание Саур-Могилы. Последний штурм состоялся с 16-00 до 19-45, нападение отбито. Воздушных атак не было", - говорится в сообщении.Читайте такжеТымчук: Силовки ведут бои по удержанию позиций в районе Саур–Могилы

Продолжаются активные действия в районе Ясиноватой. В районе Благодатного установлено еще 2 блок посты.