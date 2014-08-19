С апреля на востоке Украины пропали без вести почти 1,5 тыс. человек - Шкиряк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сообщил сегодня на брифинге.

”Согласно мониторингу учета МВД и анализа ведомостей, размещенных в сети Интернет, на территории Луганской, Донецкой, Харьковской областей с 1 апреля по 18 августа 2014 года зафиксировано 1026 сообщений о похищениях людей и захвате в заложники”, - сказал Шкиряк.

По его словам, на данный момент освобождено либо установлено местонахождение 558 пропавших, судьба 468 человек неизвестна.

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Кроме того, Шкиряк отметил, что среди пропавших людей - 174 сотрудника органов внутренних дел, 115 военнослужащих и пограничников, 53 журналиста, 40 депутатов различных уровней и членов политических партий, глав районных и сельских советов, 26 представителей ОБСЕ, 6 сотрудников прокуратуры, 5 сотрудников СБУ и 602 – лица другой категории.

Шкиряк добавил, что на сегодняшний день неизвестно местонахождение 4 журналистов, 12 сотрудников милиции, 65 военнослужащих и пограничников, 13 депутатов – членов партий, глав районных сельских советов, 70 лиц других категорий.