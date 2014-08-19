Le Monde: Украинская армия сжимает кольцо вокруг Донецка и Луганска

Об этом говорится в статье под названием «Украинская армия сжимает кольцо вокруг Донецка и Луганска», опубликованной во французской газете Le Monde.

Бомбардировки продолжаются во многих местах вокруг двух крупных городов, которые уже находятся под контролем украинской армии и добровольческих батальонов, которые сопровождают их.

Украинская армия сообщила об «уличных боях» в центре Луганска, не вдаваясь в подробности. Боевые действия и бомбардировки, как сообщалось, были в Иловайске и Макеевке, двух городах, которые находятся на расстоянии 20 км от Донецка. Взрывы раздавались и в большом городе, вероятно, в пригороде Моспино, на востоке и в западной части, где находится аэропорт.

Всю эту информацию следует воспринимать с осторожностью, так как область была отрезана от коммуникаций, что не позволяет провести независимою проверку этих данных. В понедельник обе стороны обвиняли друг друга в атаке на колонну автомобилей, в которых находились мирные граждане, по меньшей мере, 15 человек были убиты.

Ни воды, ни электричества, ни связи

В обоих бастионах мятежников, а также и во всем регионе, гуманитарная ситуация является критической. Уже более двух недель нет воды, электричества, связи, невозможно осуществлять поставки провизии, доступ в город закрыт.

В Луганске, где люди живут без воды и электричества уже 17 дней, мэрия сообщила о погибших в результате интенсивных ночных обстрелов и выразила беспокойство по поводу распространения различных заболеваний, обусловленных скоплением отходов.

В Донецке, где до войны проживал 1 млн. человек, образовались очереди возле киосков, где продается минеральная вода. Со своей стороны, власти организовали раздачу воды, непригодной для питья, из цистерн, возле которых собрались около двадцати человек, ожидающих своей очереди с пустыми пластиковыми бутылками или ведрами.

Встреча Путина и Порошенко

В этой чрезвычайной гуманитарной ситуации представители Красного Креста заявили, что они надеются получить согласие «в самое ближайшее время» на въезд в зону бедствия российского гуманитарного конвоя, который остается заблокированным в течение шести дней на украинской границе.

Доставка гуманитарной помощи – единственное, о чем договорились представители России, Украины, Франции и Германии, которые встретились в Берлине в воскресенье, а достичь соглашения по поводу прекращения огня им так и не удалось. Канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Киев в субботу 23 августа, накануне Дня независимости Украины.

В Кремле также сообщили, что президент России Владимир Путин встретится со своим украинским коллегой Петром Порошенко и представителями Европейского союза в Минске во вторник 26 августа.