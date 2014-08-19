Die Welt: Путин хочет заполучить автоконцерны

В статье «Путин хочет заполучить автоконцерны», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt, Николаус Долль пишет, что до сих пор экономическая война между Россией и Западом – грубо говоря – была своего рода перепалкой. Недавно Москва наложила запрет на импорт сельскохозяйственной продукции после санкций со стороны ЕС и США из-за кризиса в Украине. Это болезненно для сельского хозяйства, но именно для Германии, вероятно, преодолимо. Фермеры в этой стране поставили в прошлом году только фруктов и овощей на сумму 60 миллионов евро.

Но сейчас президент России Владимир Путин закручивает гайки. Следующие меры вместе с США коснуться и Германии, потому что они направлены на автомобильную промышленность. Россия рассматривает частичный или полный запрет на импорт западных автомобилей. Соответствующее предложение уже направлено президенту Путину, цитирует российская газета "Ведомости" высокопоставленного чиновника. Если до этого дойдет, то это станет ощутимым ударом для немецкого автопрома - но только косвенно. Так как большая часть моделей, которые Германия продает в России, производится на месте. Запрет на импорт не повлияет на эти автомобили.

В краткосрочной перспективе иностранным производителям придется еще больше увеличить производство в России, чем им и без того официально требуется. И для Путина речь идет о большем, чем просто об очередном уколе Западу: президент России открыто использует кризис, чтобы еще больше привязать иностранный автопром к России. Россия до сих пор не является большим рынком для немецких автопроизводителей. 585 800 легковых автомобилей продали там в прошлом году производители из Германии. Учитывая в общей сложности 14 миллионов автомобилей, произведенных немецкой автомобильной промышленностью в 2013 это вполне наглядная цифра. Россия стоит для Германии на девятом месте среди крупнейших в мире рынков продаж.

Но Россия считалась растущим рынком и наряду с Китаем, Бразилией и Индией, была надеждой для продажи автомобилей. Но теперь, вместе с Бразилией и Индией, Россия не только не выполнила ожидания, но и с обострением украинского кризиса все больше отдаляется. Из-за этого немецкий автопром все больше зависит от желания китайцев и американцев покупать автомобили. Только там спрос на легковые автомобили еще значительно растет.

Поэтому неудивительно, что автопроизводители, учитывая ситуацию в России и угрозу запрета на импорт, реагируют встревожено. Однако, нужно читать внимательно то, что распространяют высокопоставленные чиновники Путина: речь идет об автомобилях западных производителей, которые выпускаются за рубежом. То есть, в соответствии с текущими планами, запрет на импорт не коснется тех моделей, которые иностранные концерны выпускают в России. И таких большое количество. Из всех проданных в России в 2013 году легковых автомобилей немецких марок только 132 400 были импортированы из Германии. Остальные были либо самостоятельно сделаны в России, либо их привезли из других стран. Для большинства немецких производителей заводы в самой России имеют решающее значение для локального бизнеса. К примеру, BMW: баварцы в прошлом году продали в России 44 871 автомобиль. Примерно столько же, как и в Корее. Российский рынок с точки зрения BMW небольшой, но в последнее время значительно вырос. Тем не менее, производитель премиум-класса сделал в прошлом году более 20 тысяч единиц на заводе BMW в Кенигсберге (Калининград). Среди них автомобили третьей, пятой и седьмой серии, и почти всю X-серию. То есть, почти половина машин не подпадают под запрет, по крайней мере для баварцев. В дочернем предприятии GM Opel ситуация аналогична. Для жителей Рюссельсхайма, где основной концерн ограничен в основном европейским бизнесом, Россия, после Великобритании и Германии, -самый важный рынок. Каждый удар по изнуренной марке может иметь фатальные последствия. Opel также производит автомобили в большом объеме. Дочернее предприятие GM в прошлом году продало 81 400 автомобилей, среди которых, к примеру, только 21 000 Astra, которые производятся на заводе в Санкт Петерурге. Кроме того, у Volkswagen, Ford, Renault, Toyota и Hyundai есть заводы в России. То есть, они могут продавать автомобили оттуда даже после запрета на импорт - но автопроизводителям придется значительно увеличить мощности на местах. И этого, кроме прочего, очень хочет Путин.

Уже сейчас иностранные марки в России практически вынуждены производить автомобили в больших масштабах на месте. По закону они должны производить не менее 300 тысяч автомобилей в России, чтобы получить снижение пошлины на импорт. Без нее импорт не окупается. Так что Volkswagen, Opel, Hyundai и Renault недавно существенно расширили свои заводы. Они оборудованы для того, чтобы производить большую часть спроса на автомобили в России на месте. Поэтому запрет на импорт Путина просто пустая угроза.

На самом деле в гораздо худшем положении российский авторынок. Уже в 2013 он сократился из-за слабой экономики и девальвации рубля.