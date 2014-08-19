Силовики продолжают наступление на боевиков в предместьях Горловки и Первомайска (карта АТО)
13:05, 19 августа 2014Политика
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Силы АТО продолжают наступление на террористов в предместьях Донецка, Луганска, Горловки и Первомайска.
Силы АТО продолжают наступление на террористов / Фото: УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
«Силы АТО продолжают наступательные действия и закрепляются на определенных рубежах в предместьях Донецка, Луганска, Горловки, Первомайска и сосредоточивают усилия на удержании высот вблизи кургана Саур-Могила», - сообщил он.Читайте такжеТымчук: Силовки ведут бои по удержанию позиций в районе Саур–Могилы
По словам Лысенко, «в течение суток в этих районах успешно отражены контратаки террористов.
Продолжаются позиционные бои за Ясиноватое и Ждановку в Донецкой области».
Смотрите карту АТО в большем формате.
Фото: СНБО
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