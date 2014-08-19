Силовики продолжают наступление на боевиков в предместьях Горловки и Первомайска (карта АТО)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«Силы АТО продолжают наступательные действия и закрепляются на определенных рубежах в предместьях Донецка, Луганска, Горловки, Первомайска и сосредоточивают усилия на удержании высот вблизи кургана Саур-Могила», - сообщил он.Читайте такжеТымчук: Силовки ведут бои по удержанию позиций в районе Саур–Могилы

По словам Лысенко, «в течение суток в этих районах успешно отражены контратаки террористов.

Продолжаются позиционные бои за Ясиноватое и Ждановку в Донецкой области».

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