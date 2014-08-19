Прокуратура будет расследовать аварию на шахте в Красноармейске

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Красноармейской межрайонной прокуратуры, 18 августа в 19.50 на ПАО «Шахтоуправление «Покровское», которое находится в Красноармейском районе Донецкой области, во время выполнения работ на глубине 815 метров произошел взрыв метано-воздушной смеси.

На момент взрыва на аварийном участке работало 7 горняков, 6 из них самостоятельно поднялись на поверхность. В результате взрыва погиб один работник этого предприятия, 1977 года рождения. Тело поднято на поверхность. Причина смерти устанавливается.Читайте такжеВ результате взрыва на шахте в Красноармейске погиб один горняк, двое - пострадали

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью). Работы на аварийном участке приостановлены. На месте аварии работает оперативно-следственная группа.

Ход досудебного расследования находится на контроле прокурора Донецкой области.

В прокуратуре напомнили, что 12 августа на этом предприятии во время выполнения работ на глубине 815 метров произошло возгорание газо-пылевой смеси. В результате аварии пострадали 22 работника предприятия. Проводится расследование ч.2 ст.272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, приведшее к гибели людей).