АТО демонстрирует тактику "рассечения и дробления" в действии - Тымчук
00:30, 19 августа 2014Политика
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Донецк, Луганск, Горловка практически в кольце окружения наших сил.
REUTERS
Об этом на своей странице в Фейсбук написал руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук
"Завершается блокирование Алчевска, к вечеру в Иловайск вошли силы АТО. По направлению Ждановка-Нижняя и Верхняя Крынка намечается отсечение и блокирование групп террористов в районе Енакиево", - написа он.
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"Это – та самая тактика «рассечения и дробления» в действии", - отметил Тымчук.
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