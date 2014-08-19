АТО демонстрирует тактику "рассечения и дробления" в действии - Тымчук

Об этом на своей странице в Фейсбук написал руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук

"Завершается блокирование Алчевска, к вечеру в Иловайск вошли силы АТО. По направлению Ждановка-Нижняя и Верхняя Крынка намечается отсечение и блокирование групп террористов в районе Енакиево", - написа он.

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"Это – та самая тактика «рассечения и дробления» в действии", - отметил Тымчук.