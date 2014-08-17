Боевики взяли в плен украинских офицеров-переговорщиков - пресс-центр АТО

23:22, 17 августа 2014
Политика
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Террористы взяли в плен трех офицеров Вооруженных сил Украины, которых пригласили к себе с целью переговоров.

REUTERS

Об этом сообщили в пресс-центре АТО.

"Сегодняшний день сказался чрезвычайно коварным шагом террористов. Они взяли в плен людей, которых пригласили к себе с целью переговоров. Три офицера Вооруженных Сил Украины (без оружия и с белым флагом пришли на место предварительной договоренности", - говорится в сообщении.

"Целью встречи было освобождение пленных украинских волонтеров. Цинизм террористов стал уже привычным делом, а обстрелы домов или минометные расчеты даже на площадках детских садов также никого не удивляют", - добавили в пресс-центре АТО.

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Также в сообщении указано, что террористы на Луганщине и Донетчине "минируют дороги, водопроводы, заводы и фабрики".

"Город Луганск сегодня находится на пороге не только гуманитарной, но и экологической катастрофы, которая создается террористами искусственно", - подчеркнули в АТО.

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