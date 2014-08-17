Климкин: Приоритет переговоров в Берлине - закрыть границу и прекратить поставки оружия из РФ

12:36, 17 августа 2014
Политика
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин готов к переговорам в Берлине с главами МИД Франции Лораном Фабиусом, Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и России Сергеем Лавровым для решения кризиса на востоке Украины.

Климкин, МИД / Фото: УНИАН

Об этом Климкин написал на своей странице в Twitter.

Приоритетными вопросами для обсуждения он назвал безопасность границы и прекращение поставок в Украину из России оружия и наемников.Читайте такжеСегодня в Берлине пройдет встреча глав МИД Украины, Германии, Франции и РФ

"Готов к Берлину. Важно закрыть границы и остановить приток оружия и наемников из России", - отметил Климкин.

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