Сегодня в Берлине пройдет встреча глав МИД Украины, Германии, Франции и РФ

08:53, 17 августа 2014
Политика
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17 августа в Берлине состоится встреча глав внешнеполитических ведомств Украины, Германии, Франции и России. 

wikipedia.org

Глава МИД Павел Климкин сообщил, что принципиальным является остановить террористов в Донецке и Луганске и освободить похищенную РФ военную летчицу Надежду Савченко, а также других политзаключенных в России. 

На встрече будут присутсвовать Павел Климкин, Сергей Лавров, Франк-Вальтер Штайнмайер, Лоран Фабиус.

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