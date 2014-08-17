Сегодня в Берлине пройдет встреча глав МИД Украины, Германии, Франции и РФ
08:53, 17 августа 2014Политика
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17 августа в Берлине состоится встреча глав внешнеполитических ведомств Украины, Германии, Франции и России.
Сегодня в Берлине пройдут переговоры при участии Украины, Германии, Франции и РФ / wikipedia.org
Глава МИД Павел Климкин сообщил, что принципиальным является остановить террористов в Донецке и Луганске и освободить похищенную РФ военную летчицу Надежду Савченко, а также других политзаключенных в России.
На встрече будут присутсвовать Павел Климкин, Сергей Лавров, Франк-Вальтер Штайнмайер, Лоран Фабиус.
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