Сегодня в Берлине пройдет встреча глав МИД Украины, Германии, Франции и РФ

Глава МИД Павел Климкин сообщил, что принципиальным является остановить террористов в Донецке и Луганске и освободить похищенную РФ военную летчицу Надежду Савченко, а также других политзаключенных в России.

На встрече будут присутсвовать Павел Климкин, Сергей Лавров, Франк-Вальтер Штайнмайер, Лоран Фабиус.