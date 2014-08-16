СБУ проверяет Ахметова и Ефремова на причастность к финансированию терроризма

Об этом в эфире "5 канала" сообщил заместитель председателя СБУ Виктор Ягун, передает Еспресо.TV.

Однако, по его словам, уголовного производства против указанных лиц не ведется.

"Есть производство в отношении финансирования террористической деятельности и в рамках этого проверяется вся информация, которая накапливается, в том числе и по персоналиям, которые вы назвали", - добавил он.

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Ягун заметил, что основанием для проверки стало то, что ряд заводов на контролируемой боевиками территории не грабят и не подвергают обстрелу, в то время как соседние здания стоят разрушенные.

"Начали разбираться и поняли, что кто-то кому-то за что-то платит. Фактически такой бизнес на войне", - сказал заместитель председателя СБУ.

По информации СБУ, есть вероятность, что часть местных олигархов на Донбассе участвовала в финансировании терроризма, но это должно доказать следствие и установить суд.