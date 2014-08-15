Die Welt: российский нефтяной гигант оказался в замкнутом круге

В статье Стефана Бойтельсбахера под названием "Российский нефтяной гигант оказался в замкнутом круге", опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt, пишется о том, что Игорь Сечин не похож на человека, который часто просит о помощи, пухлые щеки, коротко подстриженные волосы, твердый, как сталь, взгляд, человек, который излучает, прежде всего, власть. Но теперь у россиянина, вероятно, нет другого выбора.

Санкции Запада угрожают его концерну, государственному нефтяному гиганту "Роснефть" - да так, что Игорь Сечин вынужден обратиться к Кремлю. Шаг, который показывает, что штрафные санкции от Европы и Америки действуют.

Игорь Сечин просит для "Роснефти" финансовой поддержки в размере 1,5 трлн руб., или эквивалент 31 млрд евро - эта сумма в точности соответствует задолженности концерна к средине года. По предложению Сечина российский государственный фонд должен купить облигации его предприятия. Премьер Дмитрий Медведев намерен рассмотреть предложение, заявил он. Но это вряд ли больше, чем жест вежливости.

Желание немедленно отказаться было бы вряд ли возможным. Сечин является близким доверенным лицом президента Владимира Путина. Тем не менее, представляется маловероятным, что Дмитрий Медведев в конце согласится.

Большая часть денег госфонда уже инвестирована, в акции и облигации часто со сроками погашения от десяти до 15 лет. Поэтому один московский чиновник описал план Игоря Сечина одним словом: "ужасный".

"Роснефть" на Западе не получит никаких денег

То, что концерн сейчас в затруднительном положении, "Роснефть", ненасытный гигант, который с несколькими дополнительными покупками превратился в самую большую энергетическую компанию в мире – должно быть, прямое следствие санкций. ЕС и США хотят подтолкнуть Россию к тому, чтобы она повлияла на сепаратистов.

Оба партнера делают невозможным для "Роснефти" получить деньги на западных финансовых рынках. Мера, которая не сразу разворачивает свою разрушительную силу, а понемногу, как медленно действующий яд.

Расчет таков: если финансирование" Роснефти" подорожает, не будет средств для новых буровых скважин. Предприятие сможет добывать меньше нефти, и от этого денег будет становится еще меньше – замкнутый круг, который сложно разорвать.

"Этот случай показывает, что санкции могут быть осуществлены на финансовом рынке, - говорит Маргарет Клейн из фонда экономики и политики. -Меры коснутся, прежде всего, добывающей промышленности, так как там инвестиции особенно дорогостоящие. Освоение новых нефтяных месторождений, строительство новых трубопроводов, бурение в экстремальных условиях, таких как в Арктике, все это пожирает гигантские суммы".

Гигант хочет добывать нефть в Северном Ледовитом океане

Фактически, "Роснефть" только недавно начала там, в вечной мерзлоте на краю Северного Ледовитого океана, миллиардный проект. С нефтяной платформы россияне просверлят предварительно дно Карского моря, совместно с американским энергетическим гигантом ExxonMobil.

Компании предполагают, что там есть по крайней мере 3,5 млрд тонн нефти и одиннадцать триллионов кубометров газа. Но для этого нужны западные технологии исследования, которые, в свою очередь, являются предметом санкций. Эти сокровища они хотят поднять вместе - несмотря на политические разногласия. Не только Роснефть и ExxonMobil тесно связаны.

Москва хочет достичь сырьевых запасов Арктики также с норвежской компанией Statoil. И доля британского British Petroleum в российском коцерне составялет 19, 75 процента – одна из основных причин, почему британское правительство воздерживается от дебатов по поводу санкций против России.

Некоторые компании, как и "Роснефть", уже просили Кремль о помощи, в том числе Газпромбанк, Внешэкономбанк и Россельхозбанк. Должно последовать еще больше обращений, предполагают эксперты по России.

До сих пор у Сечина все было в порядке

Помимо банков это будут еще и, прежде всего, энергетические компании, парализованные запретом, брать кредиты на Западе. "Основные игроки отрасли, должно быть, выдержат затруднительное положение, но некоторые средние и мелкие компании столкнуться с большими трудностями", говорит эксперт, который консультирует правительство Германии по вопросам России.

Гигант "Роснефть" еще не разваливается – но уже очень изнурен. У генерального директора концерна в последнее время дела идут не так уж плохо.

Недавно его компания увеличила прибыль в пять раз. В прошлом квартале Роснефть заработала 172 млрд руб., что эквивалентно 3,65 млрд евро.

Государственное предприятие, когда-то незначительный хвастун, уже давно превратилось в сильного игрока в российской добывающей промышленности, с которым может посоревноваться разве что Газпром. Лидером индустрии Роснефть стала 9 лет назад - за счет приобретения нефтяной компании ЮКОС, которую уничтожил Путин.

Роснефть надеется на помощь Китая

После покупки третьей по величине компании ТНК-РВ, "Роснефть" обогнала своего давнего соперника ExxonMobil – и выросла в компанию номер один во всем мире. Это подъем, который принес Игорю Сечину сторонников не только в Кремле. У сторонников жетской политики тоже есть друзья в разных частях мира – друзья, которые ему, возможно, помогут преодолеть нынешние трудности.

В прошлом Китай неоднократно авансировал средства, необходимые для расширения "Роснефти". Также было и в сделке ЮКОСа, когда Пекин дал $6 млрд.

Соглашения с Народной Республикой должны успокоить Сечина. Ежегодно "Роснефть" поставляет в Китай 15 млн тонн нефти. Продолжительность контракта - 20 лет.