Раде предлагают внедрить систему электронных госзакупок

«Сегодня мы имеем возможность приблизиться к опыту развитых стран с помощью изменений в Закон Украины «Об осуществлении государственных закупок» (относительно проведения электронных аукционов), которые определены в законопроекте №4782. Речь идет о процедуре открытых торгов в форме аукциона в сети Интернет в режиме «он-лайн». Государственные организации стран ЕС, уже внедрившие электронные закупки, экономят от 5 % до 20% расходов на закупки. К середине 2016 года все страны ЕС перейдут на обязательное осуществление госзакупок в электронной форме. Внедрение электронных закупок в ЕС широко поддерживается Международным валютным фондом, Европейским центральным банком и Европейской комиссией, так как госзакупки в электронной форме существенно сокращают расходы для предприятий в государственном секторе, а также способствуют повышению прозрачности и эффективности процессов», - сказал политик.

Он также отметил, что в Украине действующим законодательством предусмотрена возможность осуществления госзакупок с помощью электронных реверсивных аукционов, однако на практике эта система не работает.

«Мы должны способствовать урегулированию этого вопроса на законодательном уровне. Сегодня нашей стране нужны значительные изменения в законодательстве о государственных закупках, что предусмотрено недавно подписанным Соглашением об Ассоциации между Украиной и Европейским Союзом», - сказал Омельченко.

По убеждению политика, внедрение такой системы будет способствовать надлежащих условий для развития конкурентной среды в сфере государственных закупок, а также рациональному и эффективному использованию государственных средств. Кроме того, прозрачные условия проведения закупок обеспечат максимальную открытость торгов, препятствуя проявлениям коррупции.