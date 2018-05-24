Тихий донетчанин Виталий Гайдук: третье пришествие

Назначение одного из самых богатых людей Украины Виталия Гайдука руководителем группы советников премьер-министра Юлии Тимошенко практически не вызвало резонанса в информационном пространстве. Значительно больше внимания уделиле фигуре Александра Задорожнего, бывшего представителя Президента Кучмы в Верховной Раде, который был назначен просто советником Юлии Владимировны (надеемся, что он, согласно доброй традиции, быстро перекуется в „воина света”). А вот новый этап в пестрой карьере Виталия Гайдука (министра и вице-премьера по вопросам ТЭК времен Кучмы), как это всегда бывало, остался в информационной тени.

Это – стиль „тихого донетчанина” Виталия Гайдука, который никогда не стремился светиться на экранах телевизоров, а без лишней шумихи последовательно двигался к своим деловым и политическим целям. При этом легко и непринужденно делал крутые повороты и маневры, руководствуясь „разумной целесообразностью”.

Уроженец Волновахского району Донецкой области получил диплом инженера-экономиста в Донецком политехническом.

Как вспоминал сам Гайдук, свою трудовую биографию он начал в 1970 году в возрасте 13 лет. Мечтая о супермодных брюках-клеш, он пошел в колхоз на прополку. За рабочий день от рассвета до темна платили 1 рубль 75 копеек. Потом юный модник получил повышение – стал водовозом и получал уже 2 руб. 37 копеек.

Представители Донецка вспоминают, что в студенческие годы Виталий Гайдук организовал одну из первых в Донецке дискотек и пользовался незаурядной популярностью в молодежной среде. Именно на дискотеке он познакомился со своей будущей женой Еленой.

После института работал на автосервисных и энергомеханических предприятиях. А качественным прыжком в карьере он обязан такой неоднозначной фигуре украинской политики, как Владимир Щербань. В 1994-м председатель облсовета Щербань пригласил 37-летнего директора небольшого завода к себе заместителем. Позже Щербань пересел в кресло головы Донецкой ОГА – а Гайдук стал первым заместителем губернатора.

Именно с появлением Гайдука связывают кардинальное изменение экономической политики в Донецке и области. Предыдущая команда Ефима Звягильского пыталась воспроизвести старые принципы плановой экономики и применить их к новым рыночным условиям. Вместо этого Гайдук сделал все, чтобы реально способствовать частным бизнес-инициативам. Конечно, не забывал он и о себе.

Донецкие бизнесмены высоко оценивают роль Виталия Гайдука в отражении жесткой атаки премьера Павла Лазаренко на регион. После отставки с должности заместителя губернатора в 1997 году он стал советником нового „хозяина” области Виктора Януковича „с особыми полномочиями”, сохранив возможность „решать вопросы”. Но главные усилия Гайдука отныне были направлены на развитие своего бизнеса, сосредоточенного вокруг компании „Визави”. Формально Гайдук никогда не был связан с деятельностью крупного газотрейдера „Индустриальный союз Донбасса”, но, по словам нынешнего руководителя ИСД Сергея Таруты, он стал „идеологом создания этой региональной структуры”. Однако ходят слухи, что владелец чуть ли не половины акций ИСД - жена Гайдука.

ИСД показал прекрасную динамику роста. В 2001 году он занял четвертое место в Украине по объемам полученной валовой прибыли среди украинских предприятий – 7 млрд. грн.

В 1999 году Гайдук приложил все усилия для победы Леонида Кучмы в президентской гонке, став заместителем Януковича в Объединении “ЗЕВС” ("За единство, возрождение и согласие"), которое обеспечило Леониду Данииловичу преимущество над Симоненко в „красном” тогда Донбассе.

В 2000 году Гайдук стал заместителем министра топлива и энергетики в правительстве Виктора Ющенко, потом министром, потом – и вице-премьером по вопросам ТЭК. Из правительства ушел в 2003 году, опять погрузившись в бизнес.

Гайдук стоял у истоков Партии регионов, одно время возглавлял ее политисполком. Но на президентских выборах–2004, руководствуясь безошибочной „чуйкой”, Гайдук финансировал кампанию Виктора Ющенко.

В 2005 году Виталий Гайдук едва не вернулся на ту же вице-премьерскую должность в разгар украинско-российской газовой войны, но уже подготовленный указ Президента Ющенко так и не был подписан. По словам Инны Богословской, запротестували тогдашние руководители отрасли Иван Плачков и Алексей Ивченко.

Однако 10 октября того же года Президент назначил его на высокую должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Наблюдатели отмечали тогда, что на то было несколько причин. В первую очередь, Ющенко нужен был переговорщик с „донецкими”, который бы говорил с Ахметовым и Януковичем на общем для них донецком языке. Во-вторых, Гайдук показал себя здравомысленным человеком, который не портит ни с кем отношений и не жжет за собой мосты.

Но гипертрофированная осторожность сыграла с Гайдуком злую шутку. Сначала „антикризисная коалиция” начала подминать под себя Верховную Раду с перспективой достижения конституционного большинства. Ющенко прибег к сомнительному с точки зрения Конституции роспуску парламента. По некоторой информации, Гайдук отказался поддержать силовые действия, направленные на выполнение решений Президента. И был отправлен в отставку 12 мая 2007 года.

Понятно, что нынешнее назначение - техническое на пути к третьему пришествию Виталия Гайдука в кресло вице-премьера по вопросам ТЭК. Пока еще на пути утверждения стоит лишь блокирование Верховной Рады некогда родными для Гайдука „регионалами”. На заседании Кабмина Юлия Тимошенко прямо сказала: „Люди должны работать. Если нельзя пока официально утвердить их на должности, давайте временно найдем должности, которые мы сами можем утверждать”.

Аналитики допускают, что острая потребность Тимошенко в Гайдуке вызвана чрезвычайно сложным положением на газовом фронте. Гайдук, с его огромным опытом и широкими связями в газовых кругах не только Украины и России, но и Европы, с репутацией договороспособного политика, со структурным мышлением и стремлением избегать ошибок, может неоценимо пригодиться премьеру.

Неизменный партнер Гайдука Тарута заявил, что тот, прислушиваясь к лозунгу Юлии Тимошенко, продает свой бизнес и отныне будет заниматься исключительно политикой.

Но некоторые из наблюдателей допускают, что в скором будущем между Тимошенко и Гайдуком могут возникнуть серьезные разногласия. Хотя оба сходятся в желании устранить посредников сз газового рынка, изменить менеджмент государственных предприятий, навести в них порядок, обеспечить высокую рентабельность, но есть и концептуальные отличия в их подходах. Гайдук – рыночник и „постепенец”. Тимошенко тяготеет к „ручному управлению” и принципу „все и сейчас”. Рано или поздно эти разногласия должны вылезти наружу.

Однако по крайней мере можно быть уверенным: если и назреют какие-то противоречия между главой правительства и руководителем энергетической отрасли, то „тихий донетчанин” уйдет с должности без лишнего шума.

Валентина Ляшенко