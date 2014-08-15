Украина начала таможенную проверку и оформление гуманитарного груза из РФ

Об этом говорится в сообщении пресс-службы АТО в соцсети.

"В 10 часов 15 августа, на пункте пропуска «Донецк» Российской Федерации началась таможенная проверка и оформление гуманитарного груза из этой страны", - сообщают в штабе.Читайте такжеМИД: Россия несет ответственность за то, чтобы боевики не совершали провокаций с грузом

С украинской стороны на проверке присутствуют 59 специалистов. Из которых 41 - представители Государственной пограничной службы Украины и 18 сотрудников таможни.

По предварительным договоренностям, этот груз проследует на Луганск.