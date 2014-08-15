Украина начала таможенную проверку и оформление гуманитарного груза из РФ
11:22, 15 августа 2014Политика
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Украина начала таможенную проверку и оформление гуманитарного груза из России. С украинской стороны на проверке присутствуют 59 специалистов.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении пресс-службы АТО в соцсети.
"В 10 часов 15 августа, на пункте пропуска «Донецк» Российской Федерации началась таможенная проверка и оформление гуманитарного груза из этой страны", - сообщают в штабе.Читайте такжеМИД: Россия несет ответственность за то, чтобы боевики не совершали провокаций с грузом
С украинской стороны на проверке присутствуют 59 специалистов. Из которых 41 - представители Государственной пограничной службы Украины и 18 сотрудников таможни.
По предварительным договоренностям, этот груз проследует на Луганск.
Запретных грузов в #гумконвой, как и предп-сь, не обнаружено. Причём открывали любую фуру по желанию ж-в. pic.twitter.com/88G5B7H1cD
— Jüri Maloverjan (@MaloverjanBBC) August 15, 2014
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