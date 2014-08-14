Российский пункт пропуска "Гуково" ежедневно пересекают люди в военной форме - ОБСЕ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил спикер СНБО Андрей Лысенко, отметив, что отчет опубликован на сайте ОБСЕ.

В документе говорится, что на протяжении недели миссия зафиксировала множество групп молодых людей в одежде военного образца, которые пересекают границу в обоих направлениях. Наблюдатели также видели, как несколько раз машины скорой помощи эвакуировали раненых сторонников так называемой «ДНР», отметил Лысенко.

Кроме того, согласно отчету, за последние три дня участились случаи пролета над пунктом пропуска вертолетов Вооруженных сил РФ Ми-24.

По ночам вертолеты подлетали очень близко к точке пересечения границы. В дневное время суток, по данным наблюдателей, вертолеты не пересекали воздушное пространство Украины в зоне, которую видно из КПП.

Как сообщалось, 30 июля глава миссии ОБСЕ в Ростовской области Поль Пикар заявил о начале работы комиссии на контрольно-пропускных пунктах «Гуково» и «Донецк» на российско-украинской границе.

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