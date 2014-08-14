Разведка выявила более 600 террористов и танки в селе Рассыпное на Донетчине - АТЦ

04:17, 14 августа 2014
Политика
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Разведкой сил Антитеррористической операции выявлено более 600 боевиков и танков в поселке Рассыпное Шахтерского района Донецкой области

Reuters

Об этом сообщил пресс-офицер АТО Леонид Матюхин, передает Еспресо.TV.

"Разведкой установлено наличие более шестисот боевиков и вражеских танков в селе Рассыпное", - сказал он.

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Ранее Матюхин сообщил, что "информация о якобы тяжелое ранение главаря бандформирования "ДНР" Игоря Гиркина не соответствует действительности, а также о том, что силы АТО освободили село Горное возле Первомайска.

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