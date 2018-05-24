Газ без посредника? - 314 долларов и welcome!

7 февраля «Газпром» устами своего официального представителя Сергея Куприянова заявил о том, что с 11 февраля он прекращает поставки газа в Украину. Поводом для такой заявки стала якобы неоплаченные «Нефтегазом Украины» объемы газа, получаемые им с 1 января, причиной, судя по всему, отсутствие ежегодного контракта на поставку газа, который «Нефтегаз» заключает с РосУкрЭнерго в дополнение к ранее подписанному пятилетнему договору. УНИАН попросил прояснить ситуацию российского эксперта Евгения Минченко, директора Международного Института политической экспертизы, участника многих совместных российско-украинских «энергетических» встреч.

Евгений Николаевич, как Вы считаете, в чем истинная причина нынешнего заявления «Газпрома» об отказе от поставок?

Проблема в том, что РосУкрЭнерго взяла газ у «Газпрома», закачала в подземные хранилища. А теперь с 1 января его без документов и каких-либо контрактов получает НАК «Нафтогаз Украины». Это логика такая: вы приходите в магазин, берете вещь и выходите с ней за пределы магазин. Продавец говорит: вы куда? А вы отвечаете: а мы ж с вами контракт на покупку не подписали, цену не согласовали, поэтому - я пошел. Так не бывает. Ситуация простая: или надо было подписать контракт с РосУкрЭнерго на 2008 год, или надо было искать другие источники газа. Но брать газ у РосУкрЭнерго и говорить: ребята, мы вот пока бесплатно берем, а вы как-то с «Газпромом» разберитесь, кто кому должен. Эта логика, скажем так, неевропейская…Есть контракт с РосУкрЭнерго, подписанный на пять лет, плюс контракты, которые подписываются ежегодно, но «Нафтогаз» с 1 января изымает газ без каких-либо документов. Делается это, как я понимаю, по прямому указанию Юлии Владимировны Тимошенко, которая неоднократно заявляла, что одна из ее главных задач – устранение газового посредника.

Но украинские государственные кампании российский газ в Украину не завозят...

Вообще-то ситуация стандартная, она возникает практически каждый год. Причиной этого становится не Туркмения, а Узбекистан. У Узбекистана традиционно в эти месяцы проходит дополнительный отбор из трубы, и потом в течении года это замещается. Подчеркну: в этот период среднеазиатского газа не хватает, он восполняется российским газом. И обычно нами на это внимание не обращается, поскольку понятно, что в течении года этот дефицит будет восполнен. А то, что сегодня этот вопрос поднят, то это только потому, что нет никакой ясности по поводу действий украинской стороны.

Но ведь нельзя прекратить поставки только Украине, потому что через эту же трубу газ идет в Европу?!

Технически это очень сложная операция, но тут надо понимать, что «Газпром» тоже не может заниматься благотворительностью. Аргументы Юлии Владимировны таковы, что коварный РосУкрЭнерго не платит за газ… Извините, может я чего-то не понимаю. Вы говорите: НАК «Нафтогаз» обеспечивает баланс газа, а РосУкрЭнерго не платит за что-то там «Газпрому». Но хочется понять, раз НАК «Нафтогаз» обеспечил баланс газа, то где-то же он этот газ берет. И если он его каким-то образом берет, то, наверное, он за него платит, и если платит, то кому? Поэтому сама по себе такая логика выглядит достаточно странно. Не случайно на последнем заседании СНБО Юлия Владимировна говорила: давайте уберем посредника, давайте уберем посредника, а Ющенко говорил: нет вопросов, предложите цену 179,2 доллара за тысячу кубов и нужный объем газа, и мы сразу уберем посредника, и будем покупать газ там, где вы скажете. Газ взять сегодня негде, кроме как у РосУкрЭнерго, или напрямую у «Газпрома», но по цене 314 долларов за тысячу кубометров. Вот вся суть проблемы, и таким вот радостным наскоком поменять посредника, который Юлию Владимировну не устраивает, на посредника, который ее будет устраивать, достаточно сложно.

Господин Медведев говорил, что Россия сама готова отказаться от посредника.

Да, но цена озвучена. Если посредник - то 179,5 если нет посредника - то 314. Как говориться, welcome. И я хочу прояснить один вопрос. Я не являюсь апологетом РосУкрЭнерго, равно как «Евралтрансгаза», «Итеры» или там ЕЭСУ, но в чем суть посреднических структур? Поскольку в цепочку вовлечено сразу несколько стран, то нужен некий оператор, который бы решал все эти вопросы по цепочке: Туркменистан, Узбекистан, Россия, Украина. Понятно, что для «Газпрома» РосУкрэнерго - это инструмент выхода на рынок украинских потребителей. Не секрет, что РосУкрЭнерго является крупным акционером украинских облгазов. И это тоже партнерский бизнес с Россией. Говорить, о том, что РосУкрЭнерго ничего не делает, – нельзя. Он на самом деле много чего делает. И проблема в чем на самом деле? Дело не в посреднике, а в логике выстраивания отношений. И тут снова возникает тема: вы поднимите цену на газ – мы подымем цену на транзит. Логика Юлии Владимировны какая? Я думаю, она рассуждает так. Олигархи, которые в массе своей или в Партии Регионов, или у Ющенко, а некоторые? как Ринат Леонидович? и там и там, пусть они побольше платят за газ, и думают не о том, как выборы следующие выборы провести, а как решать свои проблемы с рентабельностью. При этом она хочет поднять цену на транзит, пустить ее на социальные выплаты, что в свою очередь увеличит шансы Юлии Владимировны к выборам 2009 года. Она аккумулирует дополнительные средства к выборам. Но дело в том, что от возрастания цены на газ не только Ахметову и братьям Клюевым станет плохо, это же влечет за собой проблемы с зарплатой, с занятостью, а какие-то предприятия просто станут. Это грозит для страны масштабными неприятностями. Мне кажется, что тема ликвидации посредника приведет к тому, что появится другой посредник, близкий к Тимошенко. Может быть, это будет какая-то фирма Индустриального Союза Донбасса, которая контролирует ТЕКовскую вертикаль в правительстве Тимошенко. Или бывшая команда Бакая, которая, очевидно, играет в команде Юлии Владимировны.

Да, ладно…

Диденко – первый замглавы «Нафтогаза». Посмотрите, сколько людей Бакая в окружении Юлии Владимировны. И я не думаю, что это какой-то компромат против нее. Потому что Юлия Владимировна уже всем объяснила, что кучмист, который однажды к ней прикоснулся, волшебным образом перестает быть кучмистом. И третий вероятный посредник - Итера, тем более, что отдельные украинские сайты опубликовали уже, что Дубина летал в Москву на самолете, принадлежащем компании Итера. И у меня стойкое впечатление, что идет война за замену посредника, выгодного госпоже Тимошенко. И подъем цены в этой ситуации неизбежен.

И все-таки, суть последнего месиджа «Газпрома» об отказе от поставок - это попытка просто попугать нас?

Не совсем так. Есть глобальная проблема – проблема доверия. В России очень внимательно наблюдают за действиями украинских властей, в последнее время - за действиями госпожи Тимошенко. Происходят вещи, которые очень настораживают: Юлия Тимошенко ведет себя как очень ненадежный партнер. Могу сказать, что было несколько таких ситуаций. Юлия Владимировна выходит с Еврокомиссаром по энергетической политике и говорит, что Европа поддержала нашу идею "Белого потока". А тут стоит Еврокомиссар и только глазами хлопает. Узнать во время пресс-конференции о том, что он, оказывается, поддержал идею "Белого потока" непривычно... Или вот туркменскому МИДу узнать о том, что их газ Юлия Владимировна будет по дну Черного моря отправлять. Или, например, проходит заседание СНБО, где принимается одно решение. А потом выходит Юлия Владимировна и говорит абсолютно другие вещи. И вот это настораживает больше всего, создает негативный фон накануне визита Юлии Тимошенко в Россию, потому что есть очень большая настороженность, что с ней какие-то вопросы решат, а она выйдет и скажет вещи прямо противоположные.

Беседовала Лана Самохвалова