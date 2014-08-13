Быстро восполнить потери боевой авиации реально, нужна только политическая воля, - эксперт

Сторону частной фирмы занял бывший спикер парламента, а ныне глава Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады Украины Владимир Литвин. Издание ZN.ua опубликовало выдержки из писем, направленных им Александру Турчинову (на тот момент и.о. президента) ипремьер-министру Арсению Яценюку, в которых народный депутат приводит аргументы в защиту фирмы "Украинские вертолеты", и говорит, что"необходимость в возврате вертолетов отпала". Литвин утверждает, что на "возвращения вертолетов в боевое состояние необходимо потратить почти 16 млн. грн. на каждую единицу техники".

Экс-руководитель концерна "Укроборонпром" Максим Глущенко с такой арифметикой несогласен. На своей странице в Фейсбуке он написал: "Для понимания абсурдности ситуации, поясняю. Речь идет о вертолетах Ми-8 МТВ - максимально модернизированных вертолетов для миротворческих миссий и имеющих соответствующую сертификацию авиационного департамента ООН. А это значит, что машины уже имеют определенную степень защиты, современные навигационные системы и поисково-спасательное оборудованиедля работы в горячих точках, на некоторых установлены тепловизоры. То есть, фактически, не хватает только оружия, установка которого ну никак не тянет на 16 млн. за штуку!"

Глущенко, как эксперт отечественной"оборонки", отмечает, что "компания "Украинские вертолеты" всегда имела определенные преференции и в аренде техники и в ее ремонте. Сейчас часть машин, которые не хотят возвращать армии, проходит ремонт на государственном же предприятии - заводе "Авиакон" и, вероятнее всего, опять по расценкам выгодным для арендатора, но никак ни для государства".

Прокуратура Южного региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере сообщает, что уже расследует факт невозврата Министерству обороны 16 вертолетов, которые находятся в аренде у частной компании «Украинские вертолеты», в нарушение условий заключенного договора.

По материалам: 112.ua