Парламентские выборы состоятся 19 или 26 октября — советник президента

Об этом он заявил в эфире канала «Украина», сообщает Сегодня.

«При каких угодно обстоятельствах — будет ли это пропорциональная система, будет ли ли это открытая система, даже если никакого решения не будет — выборы состоятся в октябре. То есть, если остались такие депутаты, которые уверены, что если внесут изменения в закон, то отсрочат дату выборов — они ошибаются", - сказал Томенко.

Политик напомнил, что Президент настаивает на выборах по открытым партийным спискам.

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"Если парламент за это не проголосует, тогда старая система остается — ее никто не отменял. Выборы состояться или 26-го октября или (сейчас юристы анализируют) 19 октября. Я надеюсь, что нам удалось убедить руководителей фракций, которые вчера решили тайном режиме работать один день", - сказал он.

Томенко подчеркул, что в четверг «самый большой шанс на закон про голосование по открытым партийным спискам, так как 200 голосов мы насобирали».

«Если не проходит такой закон, остается усовершенствовать, или, хотя бы, чуть-чуть наладить закон, по которому должны происходить выборы. Что тут важно? Хотя бы уменьшить количество дней избирательной кампании, так как избирательная кампания на 60 дней стоит 1 млрд. 400 млн. грн. То есть если сократить ее до 45 дней, мы экономим значительную сумму. То есть в четверг либо проголосуют за систему с открытыми списками, либо останется старая смешанная система с уменьшенным сроком проведения избирательной кампании. Но выборы состоятся при любых обстоятельствах в октябре», - сказал он.