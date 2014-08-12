Financial Times: ЕС намерен обсудить вопрос о санкциях России с Латинской Америкой

Кристиан Оливер в своей статье, которая называется «Лидеры Евросоюза намерены обсудить вопрос о санкциях России с лидерами стран Латинской Америки», опубликованной в британской газете Financial Times, сообщает о том, что представители ЕС планируют провести переговоры с лидерами Бразилии и Чили, чтобы отговорить их от того, чтобы их страны вместо европейских стран, против которых Москва ввела санкции, экспортировали сельскохозяйственную продукцию в Россию, заявили в понедельник высокопоставленные европейские чиновники.

Поскольку Россия запретила импорт продуктов питания из ЕС и США на прошлой неделе в ответ на санкции, Москва начала переговоры с лидерами стран Латинской Америки об альтернативных поставках. Главы нескольких стран и руководители некоторых торговых групп Южной Америки сказали, что меры, которые приняла Москва, могут принести им непредвиденный огромный доход.

Бразилия разрешила около 90 новым мясокомбинатам сразу же начать экспорт курицы, говядины и свинины в Россию, а Чили может получить наибольшую выгоду от эмбарго России на европейскую рыбу.

Глава сельскохозяйственного ведомства Бразилии Сенери Палудо сказал, что российское эмбарго позволит его стране расширить экспорт в Россию кукурузы и сои. «Россия – это большой рынок для огромного спектра сельхозпродукции, не только мяса», – заметил он.

Такая готовность стран Латинской Америки, где очень сильно развито сельское хозяйство, вызвала обеспокоенность Брюсселя.

«Мы намерены провести переговоры со странами, которые потенциально могут заменить нашу продукцию на российском рынке, и постараемся донести до них, что мы надеемся, что они не станут несправедливо получать выгоду от сложившейся ситуации», – заявил высокопоставленный чиновник ЕС на брифинге, темой которого была ситуация в Украине.

Он утверждает, что понимает, что отдельные компании могут подписывать новые контракты с Россией, но «будет сложно оправдать» страны, которые выступают с дипломатической инициативой по заполнению российского рынка продукцией, ввоз которой запрещен из ЕС, США, Норвегии и Австралии.

Другой европейский чиновник сказал, что переговоры будут носить «политический характер» и представители ЕС будут пытаться убедить лидеров стран Латинской Америки в том, что очень важно выступить единым фронтом против России в ситуации с Украиной, вместо того чтобы говорить об определенных юридических возражениях против экспорта продовольствия в Россию.

Евросоюз, как крупнейший в мире торговый блок, может оказывать влияние через переговоры с латиноамериканской торговой группой МЕРКОСУР, хотя переговоры о торговом соглашении, которые длятся уже 15 лет, застопорились из-за трудностей в доступе к рынкам.

Хотя большего всего внимания уделяется потенциальным победителям торговой войны между Европой и Россией – странам Латинской Америки, Беларусь и Турция также получат выгоду от этого.

В то время как европейские дипломаты собираются выражать протест любой стране, которая будет пытаться заполнить пустоту на российском рынке, которая образовалась после запрета на импорт товаров из ЕС, чиновник аграрного комитета Европарламента настроен более оптимистично. Он объяснил, что любая страна, которая переориентирует свой экспорт на Россию, вероятнее всего, создаст новый рынок для ЕС.

Заявление о дипломатических протестах было сделано после того как Евросоюз представил свои первые меры по поддержке фермеров, которые почувствовали на себе негативное влияние российских санкций, уделив особое внимание производителям персиков и нектаринов, чей бизнес уже пострадал от плохой погоды. Представители Евросоюза заявили, что будет увеличено количество фруктов для бесплатного распространения и будут выделены дополнительные средства для продвижения продаж.

Хотя санкции России еще больше усложнили ситуацию для испанских, итальянских и греческих фермеров, которые выращивают персики и нектарин, ЕС планировал оказать им помощь еще до того как Россия ввела эмбарго.

Евросоюз планирует определить свою политику в отношении ответных мер России на заседании специалистов сельского хозяйства из всех 28 стран ЕС в Брюсселе в четверг.