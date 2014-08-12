Турчинов призвал ВР немедленно рассмотреть вопрос об увольнении Кернеса

Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов дал поручение профильным комитетам парламента проработать вопрос о прекращении полномочий Харьковского горсовета и мэра города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания парламента после того, как ряд депутатов настаивал на немедленном рассмотрении этого вопроса.

Спикер призвал регламентный комитет немедленно рассмотреть этот вопрос. Он заметил, что после этого такое постановление может быть рассмотрено в четверг, 14 августа.

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“Поручаю двум комитетам - по местному самоуправлению и регламентному - рассмотреть этот вопрос и внести предложения по внесенным постановлениям, касающимся как Харьковского городского совета, так и городского головы Харькова”, - сказал Турчинов.

Как сообщал УНИАН, 6 августа во время сессии депутаты Харьковского горсовета приняли решение присвоить звание «Почетный гражданин города Харькова» в 2014 году в том числе гражданам России Павлу Фуксу и Александру Шишкину – меценатам и инициаторам строительства храмов Святых Женщин-Мироносиц и Святой Благоверной царицы Тамары.

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Глава МВД Арсен Аваков выразил возмущение присвоением звания почетного гражданина Харькова члену «Единой России», российскому сенатору Шишкину, который голосовал за аннексию Крыма, и призвал ВР принять соответствующее решение относительно горсовета Харькова.

Партия «Батькивщина» и ВО «Свобода» после данного решения требуют роспуска Харьковского горсовета и отставки городского головы Геннадия Кернеса.